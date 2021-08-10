MÜSİAD’dan orman yangınlarının yaşandığı bölgelere yardım

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MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz; Yurt içi ve yurt dışında yaşanan her türlü afet sonrasında imkanlar doğrultusunda yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, yangınların yoğun olarak yaşandığı bölgelerine yardım malzemelerinin gönderildiğini aktardı.

AFAD aracılığıyla gereken yardımlar koordine edilecek

Yardımların AFAD aracılığıyla ihtiyaçlar doğrultusunda iletileceğini aktaran Yılmaz, “Yangınların yaşandığı bölgeler başta olmak üzere, yangına müdahale eden ekipler ve etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber olduk bu neticede ilk etapta bir kamyon ihtiyaç malzemesini hazırlayarak yola çıkardık” dedi.

Yanan ormanların yeniden kazandırılabilmesi için de çalışma yürüttüklerine ifade eden Yılmaz, bu kapsamda yanan bölgelerin ağaçlandırılması hususunda da çalışma başlattıklarını aktardı.