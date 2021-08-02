MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Bu zor günlerde de devletimizin yanındayız

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin birçok farklı şehrinde başlayan ve 3 ilde sürmekte olan orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

“Devletimizin ve milletimizin yanındayız”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açıklamasında, “28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 32 ilde yaşanan orman yangınlarını, büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Ülkemizin gözbebeği ormanlık alanlarda süren yangınların başladığı ilk günden bu yana, bölge halkının çabalarının yanı sıra, devletimiz ve bakanlıklarımızın koordinasyonunda süren yangın söndürme çalışmaları büyük bir özveri ile sürmektedir.

MÜSİAD olarak, yangınların başladığı gün itibariyle Mersin, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Bodrum şubelerimiz başta olmak üzere, tüm şubelerimizle ve genel merkezimizin koordinasyonunda, yetkililerinin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz; bu noktada, ormanlarımızdaki son alev ortadan kalkana kadar, tüm imkanlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

“Topraklarımızı eskisinden daha yeşil ve güçlü yapmak için çalışacağız”

Kaan, “Yangına maruz kalan bölgelerin, en kısa sürede eski haline hatta eskisinden daha güçlü bir duruma getirilmesi adına yapılacak çalışmalar şimdiden başlatılmış durumda. Bizler de MÜSİAD olarak fidan dikimi ve bağış destekleri ile bu çalışmalara katılıyoruz. Maddi manevi kayıplar yaşayan bölge halkının yaralarını sararak, ormanlarımızı güçlendirme noktasında elimizden geleni ortaya koyacağız. Henüz acımız taze iken ve süren yangınlar varken kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan mesnetsiz açıklamalara karşı mesafeli durmamız, herhangi bir provokasyona mahal vermememiz son derece mühimdir. Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür” ifadelerini kullandı.