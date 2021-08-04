Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever nereli?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1. Ordu Komutanı olarak görev yapmakta. 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi. 4 Ağustos 2021 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında Orgenerala Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

YAŞ kararları 2021 kara kuvvetleri komutanlığı terfi listesi

YAŞ terfi atama kararları 2021 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası meraka edilir oldu.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

- 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.