Murat Göğebakan’ı kanserken aldatan eski karısı meğer…

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı. 6 Kasım 2020'de evinde komaya girmiş olarak bulunan Sema Bekmez neden öldü? İşte yanıtı...

Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz seslerin Murat Göğebakan'ın 6 Kasım 2020'de evinde komaya girmiş halde bulunan eski ve 11 yıllık eşi Sema Bekmez'in, Savcılık'ın şüpheli gördüğü ölüm üzerine başlattığı soruşturma sonucunda otopsi raporu çıktı. Murat Göğebakan kansere yakalanmış uzun bir tedavinin ardından 31 temmuz 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Sema Bekmez'in Murat Göğebakan'ı kanser tedavisi görürken aldattığı iddia edilmişti

O zamanki eşi olan Sema Bekmez'in, Murat Göğebakan hastanede ölüm döşeğindeyken sanatçının evlerini arabalarını ve bankadaki paralarını alıp başka bir adamla kaçtığı ve "Ben Kanserli bir adamla uğraşamam" dediği iddia edilmişti.

Ünlü sanatçı ilk hastaneye yattığında tedavisi tamamlanmış kanseri yenmişti fakat eşinin yaptıklarına çok üzüldüğü için tekrarlanan hastalığı nedeniyle kendini bir daha toparlayamayan Murat Göğebakan 31 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılmıştı.

Otopsi raporu çıktı

Sabah'tan Dilek Aydemir'in haberine göre, merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez'in 6 Kasım’da evinde komaya girmiş halde bulunması ve ardından da vefat etmesinin ardından, şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlatan Savcılık'ın Adli Tıp Kurumu’ndan beklediği otopsi raporu geldi.

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu.

Murat Göğebakan iyileştiğinde 'Eşim beni aldattı' diyerek ayrılmıştı: Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı.

51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

Sema Bekmez kimdir?

Bekmez, 2000 yılında şarkıcı Murat Göğebakan ile hayatını birleştirmiş ve bu gelişme ile tanınmıştı. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Bu evlilikten ise çiftin Bülent isminde bir oğulu dünyaya geldi. Sema Bekmez menajer - organizatör olarak tanınıyordu.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le ayrılmıştı.

Evliliğin bitmesine neden olarak da ihanet iddiası gösterildi. 31 Temmuz 2014 yılında Murat Göğebakan yaşamını yitirdi.

Böylelikle çift 2011'de kesin olarak boşandı. Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti.