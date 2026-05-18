Sacha Boey ve Noa Lang için transfer stratejisi belirlendi! Plan netleşti
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda plan netleşmeye başladı.
Gelecek sezon uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralı transfer stratejisinde belirleyici rol oynarken; Sacha Boey, Noa Lang, Yaser Asprilla ve iç transferde Batuhan Şen'in durumları netleşmeye başladı.
Buruk, adı sarı-kırmızılı kulüple anılan Sacha Boey ve Noa Lang transferleri hakkında açık kapı bıraktı: - Bu oyuncular tabii ki beğendiğimiz oyuncular. Onlarla ilgili de hem kendileriyle hem kulüpleriyle... Başkanımızla tabii ki oturup hep beraber kadro planlaması yapacağız, ona göre de karar vereceğiz. Buruk'un bu açıklamaları, Fotospor'un geçen hafta okuyucularıyla paylaştığı transfer raporunu da doğrular nitelikte.
Sacha Boey: Galatasaray, oyuncuyu 4-5 milyon Euro bonservis bedeli (ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu) karşılığında kadrosuna katmayı kabul ederse transfer gerçekleştirilecek. Transfer görüşmeleri ve tatil süreci kapsamında Sacha Boey, İstanbul'dan ayrıldı Noa Lang: Hollandalı yıldız için belirlenen sınır ise 7-8 milyon Euro bonservis (ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonu). Ancak yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı nedeniyle, her iki oyuncu için de acele edilmiyor ve son karar henüz verilmiş değil. Kalması düşünülmeyen Yaser Asprilla ise Türkiye'den ayrıldı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan kaleci Batuhan Şen ile yeni bir kontrat yapılması beklenmiyor.
