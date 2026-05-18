Sacha Boey ve Noa Lang için transfer stratejisi belirlendi! Plan netleşti

Sacha Boey: Galatasaray, oyuncuyu 4-5 milyon Euro bonservis bedeli (ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu) karşılığında kadrosuna katmayı kabul ederse transfer gerçekleştirilecek. Transfer görüşmeleri ve tatil süreci kapsamında Sacha Boey, İstanbul'dan ayrıldı Noa Lang: Hollandalı yıldız için belirlenen sınır ise 7-8 milyon Euro bonservis (ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonu). Ancak yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı nedeniyle, her iki oyuncu için de acele edilmiyor ve son karar henüz verilmiş değil. Kalması düşünülmeyen Yaser Asprilla ise Türkiye'den ayrıldı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan kaleci Batuhan Şen ile yeni bir kontrat yapılması beklenmiyor.