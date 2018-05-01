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Muhammed Salah ödüle doymuyor

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı Müslüman golcü Muhammed Salah, İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA) tarafından yılın futbolcusu seçildi.

01 Mayıs 2018 Salı 13:22
Muhammed Salah ödüle doymuyor

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncusu  Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak  yılın futbolcusu seçildi. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk  Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Oylamada Manchester City'den Belçikalı Kevin de Bruyne ikinci,  Tottenham'dan İngiliz Harry Kane ise üçüncü oldu.

Salah, geçen ay İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA)  tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 34 maçta görev yapan  Salah, 31 gol attı. Salah, tüm kulvarlarda ise çıktığı 48 maçta 43 gol kaydetti  ve 15 asist yaptı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:22
  1. Manchester City
  2. Muhammed Salah
  3. Harry Kane
  4. Manchester
  5. Tottenham
  6. Liverpool
  7. İngiltere
  8. Futbol
  9. HABERLER

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