Muhammed Ali’nin vefatının 6. yıldönümü

17 Ocak 1942’de dünyaya gelen Cassius Marcellus Clay, 22 yaşında İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını aldı. Muhammed Ali, amatör olarak katıldığı 167 maçın 161’ini, profesyonel olarak çıktığı 61 maçın 56’sını kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Muhammed Ali, siyahilerin birçok temel haktan mahrum olduğu dönemin ABD’sinde ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etti. Ünlü boksörün hayatı, Hollywood tarafından 2001 yılında beyaz perdeye de uyarlandı. ABD’li ünlü aktör Will Smith’in başrolünde oynadığı “Ali” adlı yapım, büyük ses getirmişti.