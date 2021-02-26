Muhalefet samimiyet testinde

Eli kanlı hainlere sırtlarını dayadıklarını deklare eden HDP’li 9 vekilin isimlerinin de yer aldığı fezlekelerin TBMM’de ilgili komisyonda ele alınması, muhalefet için büyük bir samimiyet testi niteliği taşıyor. HDP ile yaptıkları üstü örtülü ittifakı sürekli olarak inkar eden, eylem ve söylemleriyle adeta teröre destek çıkan muhalefetin fezlekelerin oylanması esnasında takınacağı tavır bütün maskeleri düşürecek. Konu hakkında Akit’e konuşan siyaset bilimci ve gazeteciler ise, TBMM’nin tarihi bir ana şahitlik edeceğini ve özellikle muhalefetin tavrının artık iyice netleşeceğini vurguluyor.

Büyük bir samimiyet sınavı

Ülkücü Hareketin kanaat önderlerinden olan ve aynı zamanda Habererk Genel Yayın Yönetmenliğini yapan İsmail Türk, “CHP, İYİ Parti ve Saadet, Gara operasyonu sonrası iyi bir sınav veremedi. Biz peşin bir hükümle ‘muhalefet terörle iç içedir’ demiyoruz. Şu sorunun cevabını net şekilde istiyoruz: ‘TBMM’de ortak bir tavır belirleyecekler mi bu fezleke geldiğinde? Yani vekilliklerinin düşmesi yönünde oy kullanacaklar mı?’ Bu soruya verecekleri cevap her şeyi millet nazarında açıklayacaktır. Bu fezlekeler muhalefetin samimiyet testi olacak” dedi. Gara operasyonu sonrası muhalefet eliyle HDP’nin aklanmaya çalıştığına dikkat çeken Türk, “Gara’daki terör vahşetiyle ilgili muhalefetin tavrına baktığımızda ciddi bir samimiyetsizliğin yanında terör örgütlerini güçlendirecek, moral verecek, Türk milletini ise demoralize edecek açıklamalarını gördük. Terör örgütünün gizli ajandasına hizmet eden açıklamalar gördük. CHP, İYİ Parti, Saadet bu sınavı iyi veremedi” ifadelerini kullandı.

Gerçek yüzleri ortaya çıkacak

Siyaset Bilimci ve Araştırmacı yazar Ercan Çifci, “Meclise gönderilen bu fezlekeler bir turnusol kâğıdı gibi CHP, İYİ Parti ve Saadet’in terörden mi yoksa vatandan mı yana olduklarını gösterecektir. Terörün beli şimdi kırılmazsa, terörün başı şimdi ezilmezse yarın bu ülke terörden nefes alamaz. CHP, İYİ Parti ve Saadet kararını iyi vermeli hem fezlekeleri milletin lehine onaylamalı hem de bu terör yuvalarının kapatılması için gerekli alt yapıyı oluşturmalıdır” şeklinde konuştu. HDP’li vekillerin suçlarını inkar etmediklerini kaydeden Çifci, “Suçlar belli. Kendileri de inkâr etmiyorlar hatta meclisin kürsüsünden meydan okumaya devam ediyorlar” dedi.

Millet iradesi kavramını istismar edecekler

Gazeteci yazar Murat Özer, “Bu fezlekeler, muhalefetin terörle aralarına mesafe koyup koymadıklarının da kanıtı olacak. HDP ile ittifakı sürdürme pahasına milleti karşılarına alacaklarını düşünüyorum. Bunu yaparken de millet iradesi kavramının arkasına sığınacaklardır” şeklinde konuştu. Millet ittifakı içinde bir bölünme olabileceğini kaydeden Özer, “İYİ Parti içinde bu noktada bir bölünme olabilir. Ama bu durumu tolere edecek açıklamalar yapacaklardır. Gara’nın sorumluluğunu hükümete yıkarak HDP temize çıkarmaya çalıştıkları gibi” ifadelerini kullandı.