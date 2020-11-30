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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:11:23 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

MUĞA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Ç.K'nin aracında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

M.A ve A.N.O'nun evlerinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 950 liraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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