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Aktüel Muğla'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye 79 bin 325 lira ceza
Aktüel

Muğla'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye 79 bin 325 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:22:55 -
Muğla'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye 79 bin 325 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 79 bin 325 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şerefler Mahallesi'ndeki bir işletmenin bodrum katı ile bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 79 bin 325 lira cezai işlem uyguladı.

İşletme ve ikamet sahipleri U.Y. ve B.Y.U. hakkında ise "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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