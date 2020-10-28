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Aktüel Muğla'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi öldü
Aktüel

Muğla'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:57:55 -
Muğla'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel çalışmaları sırasında beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Aydınlık Evler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde çalışan beton pompasının kolu, inşaat temeline beton döküldüğü sırada koptu. Demir kolun altında kalan işçi İsmail Durak, ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Durak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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