Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray fark attı!

Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 21. dakikada Younes Belhanda ve 42. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi. Yeni transferlerden Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Muğdat ikinci golde de müthiş bir topuk pası vererek asisti yapan Feghouli'ye topu bıraktı. Deneyimli futbolcunun oyunu Galatasaray taraftarından tam not aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken Galatasaray maçı dolu tribünler önünde oynandı.