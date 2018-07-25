0553 313 94 23

Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray fark attı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:22
Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray fark attı!

Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 21. dakikada Younes Belhanda ve 42. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi. Yeni transferlerden Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Muğdat ikinci golde de müthiş bir topuk pası vererek asisti yapan Feghouli'ye topu bıraktı. Deneyimli futbolcunun oyunu Galatasaray taraftarından tam not aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken Galatasaray maçı dolu tribünler önünde oynandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:22
  1. Sakarya
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin
    1. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    2. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    3. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    4. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    5. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    6. Karabük'te 2 eski polisin yargılandığı..
    7. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    8. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    9. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    10. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    11. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    12. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    13. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    14. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    15. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    16. Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır..
    17. Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı!
    18. Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!
    19. Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray..
    20. UEFA'dan Marsilya'ya Kartal cezası
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!