Mücevherci yeni pazar arayışında

Mücevher sektörünün ilk 6 aya ait ihracat verileri açıklandı. Buna göre sektör, ocak-haziran döneminde toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 8.95 oldu.

Rakamlar çarpıcı

Haziran ayında yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9.8 azalarak 535.8 milyon dolara düştü. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Yakın, şunları kaydetti: “Sektörümüzün katma değerini arttırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın yükselmesi için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyor, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de önemli girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz.”

İlk yarıda en çok ihracatı yapılan ürün kategorisi ‘altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ oldu. Bu kategoride ihracat, önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 41.9 artarak 2 milyar 155 milyon dolara vardı. İkinci sırada 205.5 milyon dolarla ‘işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın’ kategorisi yer aldı. ‘Pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı’ kategorisinde ihracat yüksek bir ivme yakalayarak yılın ilk yarısında bir önceki senenin aynı dönemine nazaran yüzde 91.8 artarak 135.6 milyon dolarla üçüncü oldu. Dördüncü sıraya ise yüzde 18 artışla, 76.8 milyon dolarla ‘gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ oturdu.

BAE başı çekti

Haziran ayında mücevher ihracatında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başı çekti. Ülkeye ihracat, bir önceki yılın aynı ayına nispeten yüzde 151 artarak 135.7 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeyi 73 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 51 milyon dolarla Hong Kong izledi. Dördüncü sırada 41.7 milyon dolarla Irak, beşinci sırada ise 21 milyon dolarla Kırgızistan yer aldı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise en yüksek ihracat yüzde 31 artış ve 505.7 milyon dolarla ABD’ye yapıldı. Onu yüzde 78 artış ve 472.3 milyon dolarla BAE, yüzde 44 artış ve 282 milyon dolarla Hong Kong takip etti. Bu ülkelerin ardından 152.5 milyon dolarla Irak, 128.6 milyon dolarla İsrail geldi.