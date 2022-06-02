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Aktüel MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Aktüel

MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:16:00 - 2022-06-02 22:27:27

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde devam ediyor” denildi.

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