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Gündem MSB duyurdu: O tatbikata 3 F-16 ile katıldık
Gündem

MSB duyurdu: O tatbikata 3 F-16 ile katıldık

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Pakistan’daki ACES Meet-2021 Tatbikatı’na 3 adet F-16 ile katılım sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:42:00 -
MSB duyurdu: O tatbikata 3 F-16 ile katıldık

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da yapılan ACES Meet-2021 Tatbikatı'na Türkiye'nin 3 adet F-16 ile katılım sağlamış olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Pakistan’da gerçekleştirilen ACES Meet-2021 Tatbikatı'na 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161’inci Jet Filo Komutanlığı 3 adet F-16 ile katılım sağladı. Tatbikat kapsamında Birleşik Hava Operasyonu ve Terörizmle Mücadele eğitimleri başarıyla icra edildi” ifadelerine yer verildi.

 

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