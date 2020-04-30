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Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:27:20 -
Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde bugün sona erecek OHAL'in yarından itibaren 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Nyusi, bu süre zarfında vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini kaydederek, ülkenin tüm sınırılarının kapalı kalacağını ifade etti.

- Nijerya'da Kovid-19 vakası 1728'e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 196 kişide daha sonuçların pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar 1728 Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edilen açıklamada, 51 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afrika kıtasında şu ana kadar 37 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 1600 kişi de hayatını kaybetti.

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