Mozambik hükümeti evlerinden olan 300 bin vatandaşına yeni nüfus cüzdanı verecek

İSTANBUL (AA) - Mozambik Adalet Bakanı Helena Kida, ülkedeki terör saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde göç eden yaklaşık 300 bin kişiye yeni nüfus cüzdanı verileceğini açıkladı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da terör saldırıları ve çatışmalardan kaçan binlerce insan olduğunu aktaran Kida, bu kişilere yeni nüfus cüzdanı verebilecek altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Helena Kida, "Saldırılardan kaçan insanlar elbiselerini dahi alamadı. Birçoğunun da evi yakıldı ve geride hiçbir şey kalmadı." dedi.

Birkaç gün içerisinde nüfus cüzdanı vermeye başlayacaklarını dile getiren Kida, "İnsanlara haklarını vermek istiyoruz. Bu insanlara araziler tahsis edilecek ve araziler nüfus cüzdanı olmadan verilmeyecek." diye konuştu.

- 400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde 3 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı ordu güçleri operasyonlar yapıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

