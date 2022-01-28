Motorlu kuryeler ve kargolar bugün çalışacak mı? kargolar ve motorlu kuryeler ne zaman iş başı yapacak?

İstanbul Valiliği yeni kararını açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle moto kuryelere gelen yasağın ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken, açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul'da şiddetli kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceği tarih önce açıkklandı daha sonra ise yasağın devam ettiği açıklandı. Vali Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada; yasağın yarın saat 08.00'de sona ereceğini duyurmuştu.

kargolar ve motorlu kuryeler ne zaman iş başı yapacak?

İstanbul’da yaşanan kar yağışı ve sonrasında buzlanma nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından moto kuryelere çalışma yasağı getirilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıklamıştı. Bugün de sosyal medyadan hatırlatma yapan Vali Yerlikaya, yasağın sürdüğünü söyledi. Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" sözlerini kullandı.