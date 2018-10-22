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Moody's İtalya'nın notunu indirdi

Moody's Investors Service, İtalya'nın kredi notunu hükümetin bütçe planlarına yönelik endişeler ile indirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:48
Moody's İtalya'nın notunu indirdi

Moody's İtalya'nın kredi notunu 5 ay önce yaptığı uyarının ardından cuma günü Baa2'den Baa3'e indirdi. Görünümü ise 'durağan' olarak belirledi.

Moody's yaptığı açıklamada, "Genişlemeci bütçe politikasına dönülmesi İtalya'yı gelecekteki yurt içi ve yurt dışı şoklara açık hale getiriyor. Hükümetin harcama planlarında artışın çoğu yapısal, bundandan geri dönülmesi zor olacak" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:48
  1. İtalya

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