Moody's İtalya'nın notunu indirdi

Moody's İtalya'nın kredi notunu 5 ay önce yaptığı uyarının ardından cuma günü Baa2'den Baa3'e indirdi. Görünümü ise 'durağan' olarak belirledi.

Moody's yaptığı açıklamada, "Genişlemeci bütçe politikasına dönülmesi İtalya'yı gelecekteki yurt içi ve yurt dışı şoklara açık hale getiriyor. Hükümetin harcama planlarında artışın çoğu yapısal, bundandan geri dönülmesi zor olacak" değerlendirmesini yaptı.