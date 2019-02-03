0553 313 94 23

Mondi’den yatırım atağı 100 adet yeni bayi geliyor

Hedef: 4 yıl sonra 500 bayi... Yeni müteşebbis ve mevcut bayiler ile hedefe ulaşacaklarını söyleyen Mondi Genel Müdürü Bilal Uyanık, “2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 09:15
Mondi’den yatırım atağı 100 adet yeni bayi geliyor

2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 noktada bayi ağına ulaşmayı hedeflen Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyor.

Mondi, 2018 yılı performansı ile 2019 yılı hedef ve stratejilerini değerlendirdi. Mondi için 2019’un yeniden yapılanma yılı olduğunu kaydeden Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, “Asıl şimdi başlıyoruz mottosu ile 2019 yılında Mondi’yi hedefe odaklı güçlü bir büyüme ile yukarı taşıyacağız” dedi.

Mondi, 2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 bayi ağına ulaşmayı hedefliyor. Yeni müteşebbis ve mevcut bayiler ile hedefe ulaşacaklarını söyleyen Mondi Genel Müdürü Bilal Uyanık, “2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyoruz” dedi. Üç gün süren bayilerle buluşma toplantısında, 2019 ürün kreasyonları da gösterildi. Yeni ürünlerin mobilyada trend yaratacak niteliklerde olduğunu söyleyen Uyanık, “Ürünlerimiz bayilerimiz tarafından da çok beğenildi. Modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ürünlerimiz ve renklerimiz ile mobilyada trend oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:15
  1. 2023 yılı
  2. Mondi
  3. franchise
  4. Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin
  5. Mondi Genel Müdürü Bilal Uyanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Türkiye’nin gücünü şimdi öğrenecekler
    3. Aynı yerde ikinci kaza! Bu kazadan..
    4. Traktör şarampole uçtu: Yaralılar var!
    5. Mondi’den yatırım atağı 100 adet yeni..
    6. Seyidoğlu’dan doğa dostu hediye
    7. Emine Erdoğan'dan kral ve kraliçe mesajı
    8. Brezilya'da ölü sayısı 121 oldu!
    9. GÜNDEM / 3 Şubat 2019
    10. Erdoğan talimatı verdi! Yeni dönem
    11. 03.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Soyer'i yere..
    13. Ülke şokta! Toprak kayması 8 can..
    14. Evinde misafir ettiği adam 14..
    15. Grip diye hastaneye gitti, öldü!
    16. Guaido tarih verdi! 'Sokaklara çıkın'..
    17. PKK'dan o ülkeye mektup! 'ABD'nin..
    18. Üçlü 'zillet' ittifakına 'PKK' desteği!
    19. Humeyni’yi eleştiren romancıya suikast!
    20. Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklar
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı