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Aktüel Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız
Aktüel

Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:26:14 -
Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

CAMBRIDGE (AA) - Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Moderna'dan yapılan açıklamada aşının, 196 Kovid-19 vakasının katıldığı son test sonuçlarına göre virüse karşı en az yüzde 94 etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Aşının çok hafif, geçici ve nezle benzeri yan etkileri olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağı ve Avrupa Birliği'nden koşullu onay almak için gerekli prosedürleri yerine getireceği belirtildi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1 oranında koruduğunun saptandığını ifade ederek, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebileceğine inanıyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz.” dedi.

Şirketin sağlık ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, test sonuçlarını ilk öğrendiğinde ağladığını ifade ederek, testler sırasında bile aşı sayesinde çok sayıda hayat kurtardıklarını belirtti.


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