Modern pentatlonda Avrupa'da kota heyecanı İngiltere'de yarın başlayacak 2019 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Avrupa Kıtası Kota Müsabakası'nda Türkiye, 3 sporcuyla mücadele edecek

ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Avrupa Kıtası Kota Müsabakası yarın İngiltere'de başlayacak. İngiltere'nin Bath kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi, İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil edecek. Organizasyonda ilk 8’e girme başarısı gösteren sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası ve kota müsabakaları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

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