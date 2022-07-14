Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründen büyük başarı

Sektörün ihracatı, yılın ilk yarısında ilk kez 4 milyar doları aşarak rekor kırdı. Haziran ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 30.7 artışla 801 milyon dolara vardı.

Birleşik Krallık lider

Sektör içinde bulunan kâğıt ve karton ürünleri grubunda ihracat yılın ilk yarısında 1.53 milyar dolar oldu. Ocak-haziran döneminde artış yüzde 47 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatta bir numarayı 169 milyon dolarla Birleşik Krallık aldı. En yüksek ihracat artışı yüzde 241’le İtalya’da kaydedildi. İhracatta ilk 5 ülke Bileşik Krallık, İsrail, Irak, İran ve Yunanistan olarak sıralandı. Kâğıt ve karton sektörünün haziran ihracatı ise 314 milyon dolarla bu yılın en iyi performansına imza attı. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, üyelerinin başarılı performans çizdiklerini vurguladı.

Yatırım hamleleri

Duran, yeni yatırım ve ihracat hamleleriyle Türkiye kâğıt sanayicilerinin dünyada adından daha sık söz ettirmeye başladıklarının altını çizdi. Duran, “Yılın ikinci yarısı için yeni yatırımlarımız şu an hazır. Bunları en kısa sürede hayata geçirip sektörümüzün mevcut ihracat kapasitesini daha da artırarak 2021 yılındaki ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.