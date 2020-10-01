Mng kargom nerede? | Beyaz eşyadan giyime kadar pek çok alışveriş artık online mağazalardan yapılıyor. Online alışverişlere artan ilgi ise kargo şirketlerinin mesailerinin yoğunlaşmasını sağladı. Özellikle pandemi sürecinde belki de en çok çalışanlar kargocular oldu. Çünkü vatandaşlar evde kal çağrılarına uyup alışverişlerini internet sitelerinden yapıyor. Peki, MNG Kargo paketi kaça götürüyor?

MNG Kargo telefon

MNG Kargo’dan paket beliyor ya da gönderi yapmak istiyorsanız; telefonla bilgi alabilirsiniz. Pek çok kişi MNG Kargo’nun 444’lü numarasını merak ediyor. MNG'ye Kargo'ya 444 06 06 nolu telefonla ulaşabilirsiniz.

MNG Kargo gönderi takip

MNG Kargo’dan paket bekleyenler ürünlerinin ne zaman, hangi gün geleceğini merak ediyor. MNG Kargo gönderi takip sistemiyle paketinizin hareket sürecini ve tahmini teslimat tarihini öğrenebilirsiniz. Bu işlem için gönderi kodunu biliyor olmanız gerekiyor.

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MNG Kargo en yakın şube

MNG Kargo şubesine gidip işlem yapmak için en yakın şubenin nerede olduğunu çağrı merkezi ya da mngkargo.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

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MNG Kargo evden paket alıyor mu?

MNG Kargo şubesine gitmeden, gönderinin kapıdan alınıp alınmadığı da merak konusu. Evde Kal çağrılarına katılan MNG Kargo arzu edilmesi durumunda gönderileri evinizden teslim alıyor. Kargonuzun kapıdan alınmasını istiyorsanız çağrı merkezini arayabilir ya da internetten form doldurabilirsiniz.

MNG KARGO KAPIDAN KARGO ALINMA TALEBİ

MNG Kargo gönderi ücreti 2020

Kargo ücretleri paketin ağırlığı ve gideceği mesafeye göre belirleniyor. MNG kargo gönderi ücretlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ

MNG Kargo kaç günde gelir?

Online alışveriş yapanlar ya da bir yerde paket bekleyenler kargonun kaç günde ellerinde olacağını merak ediyor. Kargo şirketleri genellikle ürünleri aldıktan 2 ila 4 gün içerisinde alıcıya teslim ediyor.

MNG Kargo indir

Gönderi sorgulama, paket gönderme vs işlemler için MNG Kargo uygulamasını kullanabilirsiniz. MNG Kargo uygulamasını Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MNG Kargo Whatsapp iletişim hattı

MNK Kargo müşterileriyle daha hızlı iletişim kurabilmek için Whatsapp iletişim hattı uygulamasını başlattı. 0850 222 06 06 telefon numarasıyla MNG Kargo Resmi Whatsapp İletişim Hattı'na ulaşabilirsiniz. Buradan kurye çağırabilir, gönderi durumunuzu sorgulayabilir ya da fiyat bilgisi alabilirsiniz.