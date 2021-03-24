MKYK'nın açılımı nedir? MKYK üyesi ne demek?
MKYK'nın açılımı merak ediliyor. AK Parti MKYK toplantısının ardından MKYK listesi belli oldu. MKYK'nın açılımı ve MKYK üyesinin ne olduğu hangi görevleri yaptığı merak kazandı. Peki, MKYK'nın açılımı nedir? MKYK üyesi ne demek?
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Bu açıklama sonrasında MKYK hakkında ayrıntılar merak edildi.
MKYK'nın açılımı nedir?
MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu olarak geçiyor.
AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.
AK Parti MKYK üyeleri kimler?
Genel Başkan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Genel Başkanvekili
NUMAN KURTULMUŞ
Siyasi ve Hukuki İşler
HAYATİ YAZICI
Teşkilat
ERKAN KANDEMİR
Seçim İşleri
ALİ İHSAN YAVUZ
Tanıtım ve Medya
MAHİR ÜNAL
Dış İlişkiler
EFKAN ALA
Sosyal Politikalar
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
Yerel Yönetimler
MEHMET ÖZHASEKİ
ekonomi İşleri
NURETTİN CANİKLİ
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
JÜLİDE SARIEROĞLU
İnsan Hakları
LEYLA ŞAHİN USTA
Mali ve İdari İşler
VEDAT DEMİRÖZ
Çevre Şehir ve Kültür
ÇİĞDEM KARAASLAN
AR-GE
HAMZA DAĞ
Genel Sekreterlik
FATİH ŞAHİN
Parti Sözcüsü
ÖMER ÇELİK
TBMM Grup Başkanı
MEHMET NACİ BOSTANCI
TBMM Grup Başkanvekili
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
TBMM Grup Başkanvekili
ÖZLEM ZENGİN
TBMM Grup Başkanvekili
BÜLENT TURAN
TBMM Grup Başkanvekili
CAHİT ÖZKAN
TBMM Grup Başkanvekili
MEHMET MUŞ
Kadın Kolları
LÜTFİYE SELVA ÇAM
Gençlik Kolları
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
AK PARTİ MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AHMET ARSLAN, AHMET SAMİ CEYLAN, AHMET SORGUN, AHMET TAN, ALİ İHSAN YAVUZ, BÜŞRA PAKER, CEVDET YILMAZ, ÇİĞDEM KARAASLAN, EFKAN ALA, EMİNE ZEYBEK, ERKAN KANDEMİR, EROL KAYA, EYÜP ÖZSOY, FATİH ŞAHİN, FATMA AKSAL, FATMA BETÜL SAYAN KAYA, GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ, HACI BAYRAM TÜRKOĞLU, HAMZA DAĞ, HARUN KARACAN, HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA, HATİCE MERVE TATAR, HAYATİ YAZICI, İBRAHİM HALİL YILDIZ, İFFET POLAT, JÜLİDE SARIEROĞLU, LEYLA ŞAHİN USTA, LÜTFİ ELVAN, MAHİR ÜNAL, MEHMET AKİF KALAYCI, MEHMET ÖZHASEKİ, METİN BULUT, METİN YAVUZ, MURAT BAYBATUR, MUSTAFA ATAŞ, MUSTAFA YEL, MAHMUT ATİLLA KAYA, NUMAN KURTULMUŞ, NURETTİN CANİKLİ, ORHAN MİROĞLU, OSMAN NURİ GÜLAÇAR, ÖMER ÇELİK, ÖZNUR ÇALIK, TUĞBA IŞIK ERCAN, VEDAT DEMİRÖZ, VİLDAN POLAT, YAVUZ SUBAŞI, ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN