MKE Ankaragücü-Göztepe maçı Kayseri'de18 Aralık 2018 Salı 18:30
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü yapılacak MKE Ankaragücü-Göztepe maçı Kayseri'de oynanacak.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun, Yenikent'teki stadın zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmaması nedeniyle maçı Kayseri'ye aldığı belirtildi.
Açıklamada, MKE Ankaragücü-Göztepe maçının cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacağı kaydedildi.
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