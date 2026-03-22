Minibüsle geldi, eski karısını tehditle aşağı çağırdı, zorla telefonu gasp etti, tutuklandı!
Samsun’da bir kişi, geçen yıl boşandığı eski eşinin evinin önüne giderek tehditle aşağı çağırdı. Yanına gelen kadının bıçak zoruyla cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförü H.T. (38), geçen yıl Eylül ayında boşandığı eski eşi Z.A.yı (36) telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. İddiaya göre, "gelmezsen mahallede rezillik çıkarırım" diyerek tehdit ettiği eski eşinin aşağı inmesini sağladı.
Eski karısını "Gidelim" diyerek götürmek isteyen H.T.’nin kabul etmemesi üzerine cebinden çıkardığı kılıfında olan bıçağı gösterip elindeki cep telefonunu zorla aldığı ve ardından araçla olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olayın ardından şikayet üzerine harekete polis tarafından yakalanan H.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.