Milyonlarca öğrenciye af yolda!

Üniversite affında kapsam genişletilirken, Temmuz 2022 sonrası için şartların kaldırılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle milyonlarca öğrenciye yeniden eğitim hayatına dönüş imkânı sağlanması bekleniyor.

Üniversite hayali yarım kalan milyonlarca öğrenci için hazırlanan kapsamlı af düzenlemesinde sona gelindi. Temmuz 2022 öncesi ve sonrası için iki ayrı formül üzerinde çalışılırken, önceki aflarda yer alan birçok şartın kaldırılması dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, Temmuz 2022 sonrası üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler için herhangi bir şart aranmayacak. Bu tarihten önce ilişiği kesilenler için ise yalnızca daha önce aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.

Sadece Temmuz 2022 sonrasını kapsayan dar kapsamlı bir düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunlardan en az 190 bininin yeniden üniversiteye dönebileceği öngörülüyor. Kapsamın genişletilmesi halinde ise bu sayının 7,5 milyona kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu yönüyle düzenleme, Türkiye’nin en kapsamlı öğrenci affı örneklerinden biri olmaya aday.

Yeni düzenlemede, önceki aflarda eleştirilen “yarı süre tamamlama” ve “mali durum” şartları kaldırılıyor. Ancak yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışında tutulacak. Düzenleme, ön lisans ve lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda taslağa son şekli verildi. Kanun teklifinin nisan ayı sonunda Meclis’e sunulması ve yaz ayları gelmeden yasalaşması bekleniyor.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle üniversitelerde kayıt, intibak ve geçiş işlemlerinde yoğunluk yaşanması öngörülürken, uzun süredir eğitimden uzak kalan öğrenciler için uyum süreci de önemli bir başlık olacak.

Uzmanlara göre bu adım, eğitimini yarıda bırakan gençler için önemli bir “ikinci şans” anlamına gelirken, orta vadede üniversite mezunu sayısında artışa ve iş gücü piyasasında yeni bir hareketliliğe yol açabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi