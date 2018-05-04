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Milliler, Rusya'da tarih yazdı!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:08
Milliler, Rusya'da tarih yazdı!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi.

Milli sporcular, kadınlar madalya müsabakalarının ikinci gününde kürsüye çıkamasalar da dün elde ettikleri derecelerle tarih yazdı.

Kaspiysk'te 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını Dağıstan'da boynuna takarken, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 117 puanla üçüncülüğü elde etti. Ev sahibi Rusya 173 puanla ilk sırayı alırken, Belarus 140 puanla ikinci oldu.

Avrupa şampiyonalarında Türkiye, kadınlarda daha önce en fazla 2 madalya birden kazanabilmişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:08
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