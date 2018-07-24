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Milli yıldızdan Mesut Özil'e destek: Büyük bir idol

Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'e "Büyük bir idolsün" sözleriyle destek verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 19:30
Milli yıldızdan Mesut Özil'e destek: Büyük bir idol

Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda önemli başarılar elde ettiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğumuz için hala büyük bir idolsun, yabancı kökenli olarak nasıl en aşağıdan en yukarıya çıkabilmeyi gösterensin. Gerek Almanya için gerek anne ve babanın ülkesi için oynamamız hiç önemli değil. Futbol yine birleştirmeli, ayırmamalı. Bunun simgesidir sporumuz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'daMesut Özilve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

 

(Berkay Özcan)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:30
  1. Mesut Özil
  2. İlkay Gündoğan
  3. Cenk Tosun
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Berkay Özcan

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