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Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki: Bayrağımıza uzanan eller kırılır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'da Türk bayrağının yakılması skandalına ilişkin, "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:15:00 - 2020-07-26 15:19:29
Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki: Bayrağımıza uzanan eller kırılır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'da Türk bayrağının yakılması skandalına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık, yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadelerini kullandı.

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