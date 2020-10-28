  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Charlie Hebdo'ya tepki:
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Charlie Hebdo'ya tepki:

"Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" - "Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:02:33 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Charlie Hebdo'ya tepki:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo'daki yayına ilişkin, "Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir." ifadelerini kullandı.

Akar, Fransız Dergisi Charlie Hebdo’nun İslamiyet'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gayri ahlaki saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay