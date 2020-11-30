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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:24:53 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"
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