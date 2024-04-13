Milletin adamlarına hep aynı iftira

Sebahattin Ayan İstanbul

Zanla iftira atmayı alışkanlık haline getiren CHP’liler, Türkiye’nin menfaati için çalışan yerli ve milli isimleri her seferinde aynı kumpasla bertaraf etmeye çalışıyor. Senaryoyu kaleme alanlar halkı Osmanlı hanedanından soğutmak için son padişah Sultan Vahdeddin’e “gemi dolusu altınla İngiltere’ye kaçtı” iftirasını atmışlardı. Aynı çevreler, 1960 darbesiyle alaşağı edilen Adnan Menderes ve arkadaşları için “12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandıkları” yalanını bildiri olarak basıp halka dağıtmışlardı. Kökten cuntacılar, 28 Şubat darbesiyle yıktıkları Millî Görüş lideri merhum Necmeddin Erbakan’a ise “trilyonları iç etti” iftirası atıp, düzmece bir yargılamayla Hoca’yı ‘kayıp trilyon’ davasında mahkûm etmişlerdi. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen senaryoların benzerleri de girdiği her seçimde zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için sahnelendi.

Son hedef Bayraktar kardeşler

Başını CHP ve medyasının çektiği, FETÖ ile PKK’nın ve küresel emperyalistlerin açıktan desteklediği malum zihniyet her seferinde Erdoğan ve arkadaşlarına yıkıcı iftiralar attı. Son olarak İmamoğlu’nun reklamcısı Necati Özkan’ın AK Partili belediyelere yönelik attığı “jakuzi” iftirası gündemdeki yerini korurken şimdi de askeri alanda ülkemize büyük avantajlar sağlayan İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR şirketi malum zihniyetin hedefi oldu. İmamoğlu destekli malum odaklar Haluk ve Selçuk Bayraktar’a ‘İsrail’e jet yakıtı satıyorlar’ iftirası atarak çok kirli bir karalama kampanyası başlattı. BAYKAR’a yönelik kirli iftiralar kamuoyundan tepki yağarken, atılan iftiralar asırlık CHP tezgâhlarını hatırlattı. CHP’nin trol ordusunun ve medyasının attığı iftiraları gazetemize değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi:

Ekrem'in trolleri

“Filistin’de Siyonist İsrail katliamı devam ediyor. Türkiye’de siyasi kavgalar devam ediyor. Biz siyasette eleştiriye hiçbir zaman karşı değiliz ama iftiraya, çamur atmaya karşıyız. İnsanlar gerekirse Baykar’ı da eleştirebilirler fakat iftira atarak değil. Siz bugüne kadar Türkiye’den Filistin davasına en çok yardım yapmış, Gazze’yi, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’ya en çok düşünmüş bir sermayeye kalkar da ‘İsrail’e jet yakıtı satmışlar’ diye iftira atarsanız bu çok büyük bir alçaklık olur. Yani Sayın Haluk Bayraktar’ın isyanı da buna. Çok alçakça ve adice bir iftira atıldı. Ve bu adamların bir trol ordusu olarak beslendiklerini biz önceden biliyoruz. CHP’nin medyası ve trolleri olmayan bir jakuziyi sanki makam odasına jakuzi varmış ve orada hamam sefası yapılıyormuş gibi utanmadan gündeme getirdiler. Bunu gündeme getiren de İmamoğlu için ‘Kahramanın yolculuğu’ diye kitap yazan paralı uşağıdır. Baykar’a iftira atan da İBB çalışanı çıktı. Dikkat ederseniz bu iftira furyasında bütün yollar Ekrem İmamoğlu’na çıkıyor. Baykar’a atılan iftirada da adres İmamoğlu’nun trol ekibini gösteriyor. Şeyma Döğücü Hanım’a atılan iftirada adres yine İmamoğlu’nun trol ordusu gözüküyor. Ben Türkiye’de hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bunlar bilinçli olarak yapılıyor. Baykar’ın, başarılı belediye başkanlarının ve siyasetçilerin önünün kapatılması, AK Parti’nin zarar görmesi ve 2028 yılına giden yolda milletin adamlarının itibar kaybına uğraması için ön çalışmalar yapıldığını düşünüyorum.”

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