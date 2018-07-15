Millet 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın ediyor

Hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde milli iradenin sesi 81 ilde yankılanacak. Türkiye yine tarihi anlara ve görüntülere sahne olacak.



ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında milletle buluşacak..



VATANDAŞLAR GİTMEYE BAŞLADI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı. Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.





ANA PROGRAM AKŞAM 21:00'DE

İstanbul'daki ana program saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak. Hain darbe girişimine karşı ilk direnişin başladığı köprüdeki programda şehitlerin anısına yaptırılan anıtın önünde geniş katılımlı bir etkinlik yapılacak. STK'lar, dernekler, sendikalar, birlik ve kuruluşların yanı sıra, siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği miting öncesinde yapılacak yürüyüşe Başkan Erdoğan da katılacak. Tarihi bir kalabalığın mitinge katılması bekleniyor.



ÇOK SAYIDA YERLİ VE YABANCI BASIN

Canlı yayınla tüm dünyaya duyurulacak demokrasi yürüyüşü ve miting için yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da akredite oldu.



SALA OKUNACAK

15 Temmuz gecesinin simgesi olarak zihinlere kazınan minarelerdeki ezan ve salalar gece boyunca camilerden okunmaya devam edecek. Cami mahyalarında da birlik ve dayanışma temalı sözler asıldı.

KIZILAY MEYDANI'NA DEV EKRAN

Başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda dev ekranlar kurularak 15 Temmuz gecesi yaşananlar gösterilecek. Ankara'daki program saat 21.00'de başlayacak. Anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri bugün saat 06.00'dan yarın sabah saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.