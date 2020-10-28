  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mil-Diyanet Sen'den Mevlid Kandili mesajı
Aktüel

Mil-Diyanet Sen'den Mevlid Kandili mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:14:17 -
Mil-Diyanet Sen'den Mevlid Kandili mesajı

ANKARA (AA) - Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, yazılı açıklamasında, Hz. Muhammed'in Allah'ın kelamını örnek hayatıyla beyan ettiğini belirtti.

Hz. Muhammed'in kalpleri ve gönülleri birleştirerek kardeşliği, dostluğu ve arkadaşlığı tesis ettiğini ifade eden Avcı, "Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamber'in örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha çok muhtaçtır. O'nun rehberliğini insanlığa tanıtacak olanlar Müslümanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Peygamberin çocuklar arasında cinsiyet ayırımı yapmadan eşit ve adaletli davrandığını, her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas aldığını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Tüm din kardeşlerimin Mevlidi Nebi Haftası ve Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor, açlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan, savaşların ve silahların ortasında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklarımızın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay