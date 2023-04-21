Migren Ağrısını geçiren limonlu himalaya tuzu nasıl yapılır? Şifası var ama görmez olanlar: İşte laf değil, burada

Migren, genellikle başın bir tarafına ataklar halinde zonklayıcı bir şekilde baş ağrısı yaparak ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Kişilerde baş ağrısının dışında görme bozuklukları, bulantı ve kusma gibi şikâyetleri de beraberinde getirebilir. Migren atakları başladığında kişiler sesten ve ışıktan rahatsızlık duyup sessiz ve karanlık ortamları tercih ederler.

Migreni ne tetikler?

Migren, genellikle düzensiz ve stresli bir yaşam tarzı olan kişilerde görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Migreni tetikleyen sebeplere bakıldığında endişe, üzüntü, depresyon ve stres gibi psikolojik sebepler olabilir. Kahve, çikolata, eski peynir, çerez, şarap gibi bazı besinleri tüketmek de migreni tetikleyebilir. Ayrıca göz alıcı ışık, ağır koku, hava değişimleri gibi çevresel faktörler, uyku problemleri, baş ve boyun bölgesinde oluşan ağrılar migreni tetikleyebilir.

Migreni ağrılarında tedavi yöntemi nedir?

Migrenin geçirilmesine yardımcı olacak bir karışım mevcut. Bu karışım su, limon suyu ve tuzdan oluşuyor. Bu karışım için mineral bakımından zengin kaliteli bir tuz kullanılmalıdır. Özellikle 80’den fazla mineral barındıran Pembe Himalaya deniz tuzu seçilebilir. Tuzu hızlı bir şekilde tüketmenin serotonin seviyesini arttırdığı biliniyor. Bu da ağrı ve ödemi azaltmaya yardımcı olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Migren Ağrısını 5 Dakikada Geçiren İçecek Tarifi İçin Malzemeler

2 çay kaşığı Himalaya Tuzu

1 su bardağı su

Yarım limon suyu

Migren Ağrısını 5 Dakikada Geçiren İçecek Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi bardağa alıyoruz, tuz eriyene kadar güzelce karıştırın. Su biraz ılık olabilir, tuzu kolay eritmek için ama çok sıcak olmasın, faydasını göremezsiniz. Aç tok farketmez her türlü içebilirsiniz. Benim gibi migren ağrısı çekiyor iseniz, doğal bir içecek, inşallah size de iyi gelecektir. Afiyet olsun. (Bir çay bardağı suya, limondan sıkılmış taze limon suyu ve iki çay kaşığı tuzu karıştırarak içebilirsiniz. Bu karışımı tüketmek birkaç dakika sonra migren ağrınızı hafifletebilir.)

Migren belirtileri nelerdir?

Migren hastalığının en çok ortaya çıkan belirtileri:

•Yorgun olma hissi

•Işıktan ve sesten rahatsız olma durumu

•Mide bulantısı

•Kabız olma durumu

•İshal

•Susama

•İdrara sık çıkma

•Huzursuzluk ya da

İlginizi çekebilir→ Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Akciğerdeki katranı ve nikotini arındıran efsane karışım bakın ne oldu: Yetkililer uyardı, tavsiye verdi! Hemen yapın→ TIKLAYINIZ