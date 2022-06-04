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Aktüel Midibüste çıkan yangın 2 araca daha sıçradı
Aktüel

Midibüste çıkan yangın 2 araca daha sıçradı

Hatay'da park halindeki midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 20:06:00 -
Midibüste çıkan yangın 2 araca daha sıçradı

Hatay'da park halindeki midibüste çıkıp 2 araca daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde park halindeki 31 AEZ 086 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, aracın yakınında park halinde bulunan 33 PB 452 plakalı midibüs ve 31 AFZ 923 plakalı kamyona da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 araçta hasar oluştu.

Midibüslerin belediye hizmetleri için kiralandığı ve kiralama sürelerinin bittiği, kamyonun ise hizmette olduğu belirtildi.

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