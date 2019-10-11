Mide bulantısı için hangi bölümden, doktordan randevu alınır
Mide bulantısı için hangi bölüme gidilir, mide bulantısı için hangi hangi bölümden randevu alınır? soruları mide bulantısı ve kusma şikayeti çeken hastalar tarafından sorgulanmakta. Mide bulantısı, sadece mide ile ilgili olmayıp, göz veya iç kulaktaki denge mekanizmasıyla ilgili de olabilir. Bulantı ve baş dönmesi olarak da ortaya çıkabilir. Peki Mide Bulantısı Belirtileri nelerdir?, Mide bulantısı neden olur ve mide bulantısının tedavisi var mı? Mide bulantısı için hangi bölüm ve doktora gidilir?11 Ekim 2019 Cuma 09:19
Mide bulantısı için hangi bölüme gidilir, mide bulantısı için hangi hangi bölümden randevu alınır? soruları mide bulantısı ve kusma şikayeti çeken hastalar tarafından sorgulanmakta. Mide bulantısı, sadece mide ile ilgili olmayıp, göz veya iç kulaktaki denge mekanizmasıyla ilgili de olabilir. Bulantı ve baş dönmesi olarak da ortaya çıkabilir. Peki Mide Bulantısı Belirtileri nelerdir?, Mide bulantısı neden olur ve mide bulantısının tedavisi var mı? Mide bulantısı için hangi bölüm ve doktora gidilir?
Mide bulantısı, mide asidinin azalması ya da artması sonucu gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıkları sonucu da ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda fazla hareket etmeyip dinlenmek, yanma ve bulantı şeklinde olursa biraz su içilebilir. Şikayetler uzun sürüyor ve sık sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Mide bulantısı başka hastalıkların da belirtisi olabilir.
Mide bulantısı belirtileri neler?
Baş dönmesi
Kulak çınlaması
Kusma
Karın ağrısı
İshal
Terleme
Mide asidinin ağza gelmesi
İştah kaybı
Baygınlık hissi
Halsizlik
Ateş
Hızlı nefes alıp vermek
Bulanık görme
Çarpıntı
Mide bulantısıyla beraber seyreden diğer belirtiler görüldüğünde uzmana başvurmak gerekebilir.
Mide bulantısı neden olur?
Üşütme ve soğuk algınlığı
Gıda zehirlenmesi
Mide hastalıkları
Mide kanseri
Bağırsak hastalıkları
Bağırsak kanseri
Stres
Kötü kokulu, havalandırılmamış, havasız ortamlarda bulunmak
Gebelik
Baş dönmesi
Kulakla ilgili problemler, hastalıklar
Yüksek ateş
Alkol kullanımı
Sigara kullanımı
İlaç kullanımı
Migren ve migren olmayan baş ağrıları
Gıda alerjileri
Mide bulantısı için hangi doktora gidilir?
Mide bulantısı problemlerinin altında yatan tıbbi nedenin teşhis ve tedavi edilmesi için hastanelerin gastroenteroloji (mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen alan) bölümüne başvurması gerekmektedir.
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