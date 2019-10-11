Mide bulantısı için hangi bölümden, doktordan randevu alınır

Mide bulantısı için hangi bölüme gidilir, mide bulantısı için hangi hangi bölümden randevu alınır? soruları mide bulantısı ve kusma şikayeti çeken hastalar tarafından sorgulanmakta. Mide bulantısı, sadece mide ile ilgili olmayıp, göz veya iç kulaktaki denge mekanizmasıyla ilgili de olabilir. Bulantı ve baş dönmesi olarak da ortaya çıkabilir. Peki Mide Bulantısı Belirtileri nelerdir?, Mide bulantısı neden olur ve mide bulantısının tedavisi var mı? Mide bulantısı için hangi bölüm ve doktora gidilir?

Mide bulantısı, mide asidinin azalması ya da artması sonucu gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıkları sonucu da ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda fazla hareket etmeyip dinlenmek, yanma ve bulantı şeklinde olursa biraz su içilebilir. Şikayetler uzun sürüyor ve sık sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Mide bulantısı başka hastalıkların da belirtisi olabilir.

Mide bulantısı belirtileri neler?

Baş dönmesi

Kulak çınlaması

Kusma

Karın ağrısı

İshal

Terleme

Mide asidinin ağza gelmesi

İştah kaybı

Baygınlık hissi

Halsizlik

Ateş

Hızlı nefes alıp vermek

Bulanık görme

Çarpıntı

Mide bulantısıyla beraber seyreden diğer belirtiler görüldüğünde uzmana başvurmak gerekebilir.

Mide bulantısı neden olur?

Üşütme ve soğuk algınlığı

Gıda zehirlenmesi

Mide hastalıkları

Mide kanseri

Bağırsak hastalıkları

Bağırsak kanseri

Stres

Kötü kokulu, havalandırılmamış, havasız ortamlarda bulunmak

Gebelik

Baş dönmesi

Kulakla ilgili problemler, hastalıklar

Yüksek ateş

Alkol kullanımı

Sigara kullanımı

İlaç kullanımı

Migren ve migren olmayan baş ağrıları

Gıda alerjileri

Mide bulantısı için hangi doktora gidilir?

Mide bulantısı problemlerinin altında yatan tıbbi nedenin teşhis ve tedavi edilmesi için hastanelerin gastroenteroloji (mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen alan) bölümüne başvurması gerekmektedir.