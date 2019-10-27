MHP’li Akçay: CHP FETÖ’nün sözcülüğünü yapmaktadır

Sezai Erhan yeniakit.com.tr MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi. Akçay, “CHP’nin CHP’den habersiz sözcüsü Faik Öztrak bir süredir IMF sözcülüğü yapıyordu, şimdi de NATO sözcülüğüne soyunmuş, laf kıtlığında asma buduyor. CHP ABD’nin, AB’nin, FETÖ’nün, PKK’nın derin gırtlağı, emperyalizmin sözcüsü bir partidir” dedi.

PKK’lıların yalanlarına ses çıkarmadılar

Akçay, “Londra'da PKK'lıların Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerine, yalan ve iftiralarına ses çıkaramayan Faik Öztrak’ın küstah ve köhne ifadeleri, maskesi düşen oyuncunun ifşa olmanın telaşıyla çırpınışından başka bir anlam ifade etmemektedir” dedi.

CHP’li vekillerin dörtte üçü oylamaya katılmadı

MHP’li Akçay, “CHP tezkereye rüşvet-i kelam türünden “içi kan ağlayarak” gönülsüzce kabul oyu vereceğini söylemiş, ancak oylamaya milletvekillerinin dörtte üçü katılmamış, konuşmacıları da muhalefet maskesiyle harekâtı kötülemişler, ABD ve Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşmuşlardır” ifadelerini kullandı.

HDP’ye hamilik yapmıştır

YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen partinin CHP olduğunu ifade eden Akçay, “ CHP Türkiye’yi işgalcilikle ve korsan devlet olmakla, nüfus mühendisliği yapmakla, terör örgütlerine destek vermekle suçlamış, harekatı Kürt’lere karşı savaş olarak niteleyen milletvekillerine sahip çıkmıştır. HDP’ye hamilik yapmıştır” dedi.