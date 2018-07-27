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MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili eğitimlerine devam etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:03
MHK'den Galatasaray ve Başakşehir'e VAR eğitimi

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in teknik kadrosu ile futbolcularına yeni uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı kaydedildi.

Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayların anlatıldığı aktarıldı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:03
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