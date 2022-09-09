Avcılar’da dört metrobüs birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Peki, metrobüsler çalışıyor mu?

Metrobüsler çalışmıyor mu? Metrobüsler ne zamana kadar çalışmayacak?

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada, 42 kişi yaralandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili son olarak İETT sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, “Metrobüs hattında Avcılar’da meydana gelen kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Avcılar-Cevizlibağ arasındaki metrobüs seferleri sağlık ve teknik müdahale sonrasında normale dönecektir. Yaralılarımızın sağlık durumlarını ve ilgili gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.