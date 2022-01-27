Metro saat kaça kadar çalışıyor? Metro sefer saati kaça kadar uzatıldı?

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı ulaşımda büyük sıkıntılara yol açtı. Hafta başında karla kaplanan yollar nedeniyle trafik felç olmuş, metro ve Marmaray seferleri uzatılmıştı. Meteoroloji'den alınan bilgiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son uyarılara göre; kentte bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden etkisini artıracağı belirtildi. Bu nedenle İstanbul'da metro seferlerinin bu gece de uzaltılmasına karar verildi.

Metro sefer saati kaça kadar uzatıldı?

Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatları 30 dakika aralıklarla seferlerine devam edecektir" denildi.

Marmaray ücretsiz mi?

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğu, Marmaray'ın Perşembe gününe kadar ücretsiz çalışacağını ifade etti. Marmaray sefer saatleri 27 Ocak Perşembe günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek.