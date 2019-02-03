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Metro İstanbul, istasyonlardaki kaliteyi artırıyor

Metro İstanbul AŞ, istasyonlara mescid, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapmak için kolları sıvadı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:10
Metro İstanbul, istasyonlardaki kaliteyi artırıyor

Metro İstanbul AŞ yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescid, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor. Halihazırda 9 istasyonda halka açık mescid bulunuyor. 12 metro istasyonuna mescid, 5’ine bebek bakım odası 13’üne de personel dinlenme odası inşa edilmesini öngören ihalenin ilanı da 25 Ocak tarihinde yayınlandı. İhale 13 Şubat’ta gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:10
  1. Metro İstanbul AŞ
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  5. metro istasyonu

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