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Gündem Meteoroloji’nin uyardığı o illerde geceyi şimşekler aydınlattı
Gündem

Meteoroloji’nin uyardığı o illerde geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji’nin uyardığı o illerde geceyi şimşekler aydınlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 02:57:00 -
Meteoroloji’nin uyardığı o illerde geceyi şimşekler aydınlattı

Gece boyu gök gürültülü çakan şimşekler gecenin sessizliğini bozdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Adıyaman’ın doğu bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Çakan şimşekler yıldırım olup düşerken, gökyüzü aydınlandı. İl genelinde birçok noktaya şimşek düştüğü öğrenilirken şimşekler daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Adıyaman Belediyesi hoparlörden gün içerisinde vatandaşları su taşkınları ve sel baskınlarına karşı duyarlı olmaları hususunda uyardı.

Adıyaman’da başlayan yağmurun üç gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.

 

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