Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, bugünden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.