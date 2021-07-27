  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Camiye saldırıda 2 gözaltı
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi!
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
Aktüel Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:49:00 -
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, bugünden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay