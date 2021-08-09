Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

9 Ağustos hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den Karadeniz için sel, Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı, Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yer şiddetli yağış uyarısı: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı uyarısı: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık