  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:13:00 -
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yapılan uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren 22 Aralık Salı günü gece saatlerine kadar bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan, 23 Aralık Çarşamba günü ise bölgenin doğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bir ülkeden daha devalüasyon kararı
Dünya

Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Geçtiğimiz günlerde Libya Merkez Bankası'nın devalüasyon kararı almasının ardından 17 yıl sonra Irak da devalüasyon kararı aldı. Karar önces..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay