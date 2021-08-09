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Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
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Aktüel Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:51:00 -
Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 27, Ardahan ve Kars'ta 26 derece olacağı öngörülüyor.

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