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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
Aktüel Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:51:00 -
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

 

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